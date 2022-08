Rijkste man ter wereld geeft Manchester United-fans 4u lang hoop dat hij hun club wil kopen

Gek, geniaal, speelvogel of een meestermanipulator.



Over Elon Musk, de CEO van onder meer Tesla, wordt veel gezegd, maar feit is dat hij met een geschat vermogen van meer dan 250 miljard dollar de rijkste man ter wereld is en nooit verlegen zit om een stunt. Een tweet over het afgegleden Manchester United kon dus niet onopgemerkt voorbij gaan.



Dinsdagnacht schreef Elon Musk op Twitter: "Ik koop Manchester United. Geen dank". Verder gaf Musk geen uitleg of details, maar het was voldoende om voor commotie te zorgen.

Manchester United is al enkele jaren sportief het spoor bijster en veel fans hopen dat de huidige eigenaars, de familie Glazer, de club verkoopt. Musk is een wereldberoemde ondernemer, die niet verlegen zit om een stunt.

Meer was daarom niet nodig om voor commotie te zorgen. Vooral op Twitter. Manchester United alleen al heeft meer dan 32 miljoen volgers op dat sociale mediaplatform.

Musk heeft een voorgeschiedenis als het gaat over aankondigingen doen op Twitter. Soms meent hij ze, soms zijn het grappen. Zo kondigde hij een overnamebod aan op Twitter voor 44 miljard dollar, maar later trok hij dat aanbod opnieuw in. Twitter sleepte de rijkste man ter wereld daarop voor de rechter. Het proces loopt.



In april schreef hij: "Nu koop ik Coca-Cola om er opnieuw cocaïne in te kunnen doen." Een duidelijke grap.

Die dualiteit zorgde toch voor een sprankeltje hoop onder fans van Manchester United, maar vier uur na zijn eerste tweet zorgde Elon Musk voor duidelijkheid.

"Ben je serieus", vroegen enkele eigenaars van Tesla's. "Nee, dit is een running joke op Twitter. Ik hoop geen enkele sportclub", was het antwoord van Musk.