Braziliaanse international Willian verlaat Corinthians: "Niet gekomen om bedreigingen te krijgen"

Het is geen blij weerzien met zijn opleidingsclub. Na nog geen jaar bij Corinthians, heeft Willian laten weten dat hij de ploeg opnieuw verlaat. De aanvaller - die in de Premier League furore maakte bij Chelsea en Arsenal - wordt naar eigen zeggen beschimpt. "Telkens we verloren, ontving mijn familie bedreigingen", deelt de Braziliaanse international.