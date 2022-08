815 goals op zijn CV, maar toch overal afgewezen: wie verlost United van ongewilde Cristiano Ronaldo?

Ambitieus. Modelprof. Ervaren.

815 doelpunten.



32 trofeeën. 5x Gouden Bal. Houder van ruim 20 wereldrecords. Op zoek naar een nieuwe uitdaging (in de Champions League). Gelieve contact op te nemen met de gekende vertegenwoordiger bij interesse. *** Zou het indrukwekkende CV van Cristiano Ronaldo er zo'n beetje uitzien? In ieder geval kregen meerdere clubs de voorbije weken via makelaar Jorge Mendes een spontane sollicitatie van de Portugese vedette in de bus. In een recent verleden leek het ondenkbaar dat ploegen die unieke kans zouden laten passeren. Vreemd genoeg ging er nu tot dusver nog niemand op in...

Dode communicatielijn

De nood bij Ronaldo én Manchester United is nochtans hoog om van elkaar verlost te geraken. Al vroeg in de zomer sijpelden berichten door dat de aanvaller weg wilde op Old Trafford. Want avondjes Europa League op donderdag? Daar is de Portugees niet van plan zijn kunstjes te vertonen in de laatste jaren van zijn carrière. De recordschutter hoort thuis op het kampioenenbal, meent hij zelf. Ronaldo vergat zijn mede-veranwoordelijkheid voor het dramatische seizoen van United en skipte de voorbereidingstournee naar Azië en Australië. "Om persoonlijke redenen", klonk het officieel. In de enige oefenmatch die de veelscorer speelde, verliet hij vroegtijdig het stadion.

Vedettengedrag dat trainer Erik ten Hag - eerst nochtans vol lof over Ronaldo - maar moeilijk kon managen. Door de dramatische competitiestart gooide de Nederlander zijn grootverdiener dan toch maar in de ploeg. Eerst als invaller tegen Brighton, dit weekend als titularis in Brentford.

In beide gevallen zonder succes. Integendeel: de frustratie bij beide partijen groeide tot een ongekende climax Volgens de BBC zijn ze bij Manchester United nu definitief tot de conclusie gekomen dat het beter is om Ronaldo te laten vertrekken.

Ervan overtuigd dat de aanwezigheid van de Portugees een negatief effect heeft op de rest van de kleedkamer. Want met ploegmaats praat hij nog amper, de communicatielijn met Ten Hag is helemaal dood.



Geruchten en feiten

Maar wie neemt dan wel de telefoon op voor Ronaldo? In de internationale pers is de Portugees ondertussen aan nagenoeg elke Europese topclub gelinkt. Even vaak volgde een artikel dat een kruis trok door een potentiële transfer.



Laat ons een rondje door de geruchten en feiten maken. Waarom geen terugkeer naar oude liefde Real Madrid? Wel, Ronaldo vertrok er in onvrede en bij de Koninklijke beschikken ze al over een oude kern. Voorzitter Florentino Pérez reageerde recent impulsief maar veelzeggend op een fan die polste naar CR7: "Ronaldo terughalen? Die man is 38 jaar!" Ook rivaal Atlético Madrid viel nadrukkelijk als bestemming, wegens goeie banden met Jorge Mendes. Daar keerden de fans zich - nog voor het bestuur alles kon ontkennen - fel tegen een mogelijke komst van Ronaldo. "Ronaldo is een speler op zijn retour, wiens waarden compleet in contrast staan met die van onze club", klonkt het fel. Bovendien lijkt de hele operatie financieel onhaalbaar voor Atlético.

Geld is eveneens een obstakel voor Italiaanse clubs zoals Napoli, Inter en AC Milan. Een terugkeer naar de Serie A komt er normaal dus evenmin. Kersvers Chelsea-eigenaar Tedd Boehly, die al tafelde met Ronaldo's makelaar, heeft wel meer dan genoeg dollars. Alleen zou trainer Thomas Tuchel niet gewonnen geweest zijn voor het idee. De Duitser rekent helemaal op nieuwkomer Raheem Sterling en Kai Havertz in de spits.

Bayern München? Liverpool? Manchester City, dat vorig jaar al dicht bij Ronaldo stond? Of een zoveelste vedette voor PSG? Geen van hen zit te wachten op een risico-Ronaldo. Veel liever investeren zij in de toekomst dan terug te grijpen naar het verleden.

Opportuniteit of sentiment