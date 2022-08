Erik ten Hag neemt Cristiano Ronaldo op de korrel: "Onacceptabel gedrag"

Cristiano Ronaldo maakte zondag zijn eerste speelminuten onder Erik ten Hag. De Portugees werd tegen Rayo Vallecano bij de rust gewisseld en besloot tijdens de 2e helft van het oefenduel naar huis te gaan.

Volgens Ten Hag was de Portugees niet de enige speler die Old Trafford voortijdig verliet. "Dat is onacceptabel. Voor iedereen. Dan vertel ik ze, dat het onacceptabel is. Dat we een team zijn, één selectie. En dat je tot het einde dient te blijven", was de Nederlander scherp voor de camera's van Viaplay.

Ronaldo sloeg in de voorbereiding ook al een reis van Manchester United naar Azië en Australië over. "Maar dat kwam door persoonlijke omstandigheden in de privésfeer", zei Ten Hag.



Ronaldo zou volgens veel Engelse media een vertrek bij Manchester United willen forceren, al lijkt het kransje clubs dat het riante salaris van de Portugees kan of wil ophoesten zeer beperkt te zijn.