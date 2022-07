Ronaldo maakt duidelijk statement voor oefenduels United: "Zondag speelt de koning"

Coach Erik ten Hag maakte vandaag zijn selectie bekend voor de oefenwedstrijd van Manchester United tegen Atletico Madrid in Oslo.

Dat Cristiano Ronaldo niet op het lijstje van de Nederlander prijkt, is geen verrassing. De Portugees heeft al even last van "transferitis": hij zoekt een club die uitkomt in de Champions League. De 37-jarige Ronaldo werd onder meer gelinkt aan Atletico.

Maar Ronaldo lijkt nu toch van gedachten te zijn veranderd. Terwijl de basisspelers zaterdag in actie komen tegen Atletico, speelt het "reserve-elftal" zondag een oefenduel tegen Rayo Vallecano.

En als het van Ronaldo afhangt, toont hij zijn kunstjes dan nog eens bij Manchester United. "Zondag speelt de koning", reageert de Portugees in niet mis te verstane woorden op Instagram.

Veel wedstrijdritme heeft Ronaldo evenwel nog niet. Hij miste de volledige voorbereiding van United in Australië en Thailand vanwege persoonlijke redenen.