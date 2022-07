Erik ten Hag houdt het been stijf: "Ronaldo is niet te koop en past in onze plannen"

Of er ook effectief familiale omstandigheden in het spel zijn, is niet meteen duidelijk. Volgens Britse media wil Ronaldo volgend seizoen vooral Champions League spelen en dat kan Man U hem niet geven. Onder meer Chelsea en zelfs FC Barcelona werden al genoemd als mogelijke nieuwe bestemming.

Ronaldo zou in elk geval geen zin hebben in een potentieel nieuw overgangsseizoen en besloot "om persoonlijke redenen" de voorbereidingstournee van Manchester United in Azië en Australië af te zeggen.

De Portugees voldeed individueel wel aan de verwachtingen (38 wedstrijden met 24 doelpunten), maar Man U eindigde in de Premier League pas als 6e en in maart volgde een frustrerende uitschakeling in de Champions League tegen Atlético Madrid.

Ten Hag is duidelijk: "Ronaldo is niet te koop"

De gloednieuwe coach van Manchester United Erik ten Hag is niet terughoudend wanneer het gaat om zijn Portugese superster en benadrukte op een persmoment in de Thaise hoofdstad Bangkok dat hij verwacht dat Ronaldo volgend seizoen gewoon nog op Old Trafford is.

"Cristiano is niet te koop en maakt deel uit van onze plannen", was Ten Hag meteen duidelijk. "Ik bereid het seizoen voor met hem erbij. Ik heb met Cristiano gepraat over de kwestie, nog voor het in de pers kwam. We hebben er een goed gesprek over gehad."

De voormalige coach van Ajax gaf ook nog aan dat er nog versterking op komst is op het middenveld en in de aanval. Over de mogelijke transfer van toptarget Frenkie de Jong wilde hij niet ingaan.

Man United speelt dinsdag om 15 uur Belgische tijd een oefenwedstrijd tegen Liverpool. De eerste competitiewedstrijd staat op 7 augustus op het menu tegen het Brighton van Trossard en Undav. Met of zonder Ronaldo.