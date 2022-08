Manchester United-coach Erik ten Hag na debuut in mineur: "Dit is een proces"

"We wisten van bij het begin dat het niet gemakkelijk zou worden", vertelt Ten Hag na de wedstrijd. "Toch is dit een serieuze teleurstelling. Daar moeten we mee omgaan."

Ten Hag hekelde vooral de defensieve fouten van zijn spelers. "We gaven twee gemakkelijke ballen weg. Deze nederlaag was niet nodig. Helaas gebeurt het, daar moeten we lessen uit trekken."



In de tweede helft kwam ene Cristiano Ronaldo op het veld. Maar ook de Portugese superster kon het verschil niet maken. Toch toonde de Manchester United-coach zich tevreden met de prestatie van Ronaldo.

"Of hij de impact had die ik wou? Dat denk ik wel. Het was duidelijk te zien. In de tweede helft waren we beter. We creëerden iets, zeker die twee kansen van Marcus Rashford. Het is jammer dat we dan niet konden scoren."

Ten Hag herhaalde meermaals dat het tijd kost om zijn ploeg en Cristiano Ronaldo te laten renderen. "Je kan het niet forceren. Hij is nu pas meer dan een week aan het trainen. Deze wedstrijd zal helpen om volledig fit te worden. Volgende week zal hij weer beter zijn."

Een debuut in mineur dus, maar tijd lijkt de volgende weken het codewoord te zijn op Old Trafford. "We wisten op voorhand dat het niet makkelijk werd. Het neemt tijd in, maar aan de top krijg je geen tijd. Hier moeten we lessen uit trekken en er uit leren."