De onverwachte veelvraten van de zomermercato: Nottingham Forest strooide al met 148 miljoen euro

Op de transfermarkt circuleren deze zomer opvallend vaak dezelfde namen. FC Barcelona, Manchester United, Chelsea… en Nottingham Forest - de vreemde eend in de bijt. Bij nostalgici brengt de traditieclub warme herinneringen naar boven. In 1979 en 1980 triomfeerden The Reds in de Europa Cup I - ze blijven zo de enige club die vaker de hoogste Europese beker won dan de landstitel. Een minder fraaie primeur: Nottingham Forest was ook de eerste Europacup-winnaar die tot in derde klasse degradeerde. En zo hing er nog maar weinig glans aan de oude glorie.

Griekse reus met diepe zakken

Maar kijk, anderhalf decennium na de val staat Forest weer in de Premier League. In mei wonnen ze de promotiethriller tegen Huddersfield op Wembley. Een duel dat ook wel bekend staat als meest lucratieve wedstrijd in het voetbal. Want aan de promotie is maar liefst 200 miljoen euro in (toekomstige) televisierechten en inkomsten gebonden.

Het verklaart meteen waar Forest een groot deel van zijn transferspaarpot vandaan haalde. Al is er ook eigenaar Evangelos Marinakis, die een half miljard euro op zijn bankrekening heeft staan.

De Griekse reus in de scheepvaart, politiek en mediasector investeerde de voorbije jaren flink in zijn voetbalclubs. Meervoud ja, want Marinakis is eveneens bezitter van Olympiakos. De spotlights in zijn thuisland zijn natuurlijk verwaarloosbaar met die in de Premier League. Zodoende had de zakenmagnaat wel het een en ander uit te leggen bij de overname van Forest. Er liepen namelijk onderzoeken naar matchfixing en drugshandel tegen hem. Iedere keer ging de Griek vrijuit.

Marinakis heeft een dikke portefeuille en een liefde voor voetbal.

Ongeziene koopwoede

Marinakis is wél schuldig aan spilzucht. Want Nottingham Forest spendeerde deze zomer (tot dusver) al 148 miljoen aan 16 nieuwkomers. Alleen Chelsea en Barcelona (153 miljoen) gaven nog meer uit. Newcastle, dat sinds vorig jaar de reputatie meedraagt van “rijkste club”, komt zelfs niet in de buurt met 66 miljoen deze zomer.