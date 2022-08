De financiële (beer)put van FC Barcelona: moet het ergste nog komen?

Pestgedrag

Nochtans had Barça er naar verluidt álles aan gedaan om die voor zich te winnen. Er zijn namelijk sterke vermoedens dat Barça de details van grote contracten lekte naar de Spaanse pers. Zodat de spelers in kwestie zouden zwichten voor de druk.

Enerzijds was er “Operación Salida”, een plan om overbodige of dure spelers zo snel mogelijk naar de uitgang te pushen.

Quick cash

Daarnaast speelde ook de dringende zoektocht naar vers geld. Het plan van Barça was onderverdeeld in verschillende “palancas”. Wat in essentie neerkomt op de verkoop van toekomstige inkomsten in ruil voor quick cash.

Zo verpatste de club 24,5% van de aandelen in productiebedrijf “Barça Studio” aan cryptoreus Socios voor 100 miljoen euro. Ook 49% van de merchandising-poot staat in de etalage. En eerder verkocht de Blaugrana al 25% van de televisierechten voor de komende 25 jaar aan investeringsbedrijf Sixth Street.

U hoeft geen boekhouder te zijn om dat paniekvoetbal te doorzien. Het betekent namelijk dat Barça op korte termijn het hoofd boven water zal houden, maar in de toekomst voor nóg grotere uitdagingen zal staan.