Evenepoel: "Ik heb mijn droom waargemaakt, nu nog vechten om Vuelta te winnen"

Evenepoel past zijn routine niet aan, zelfs niet na een ritzege. Meteen na de streep ging hij met een ijsvest op de rollen rijden. De tijden van zijn grootste concurrenten had hij zelfs nog niet gehoord.

"48 seconden op Roglic? Dat is een grote verrassing", zei hij. "Ik zag dat mijn ploegmaat Cavagna het heel goed had gedaan."

"Het was perfect voor mij dat hij een goede tijdrit had gereden. Dan had ik een mikpunt en wist ik de goede tijden aan de tussenpunten. In de bus had ik al gezien dat iedereen vertraagde in het tweede deel."

"Ik wist dus dat ik moet blijven duwen. Mijn benen waren zo zwaar op het einde. Het was heel lastig, maar het is geweldig om een ritzege te pakken in de rode trui. Dat is een ongelofelijk gevoel."