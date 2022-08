Remco Evenepoel over klimdominantie in Vuelta: "Ik heb mijn coach vaak vervloekt"

De rustdag was "welkom", zo gaf Remco Evenepoel grif toe tijdens zijn persbabbel in de Ronde van Spanje. De leider liet zich niet verleiden tot stoute oneliners over zijn status als topfavoriet voor de eindwinst, maar bekende evenwel: "Ik zou deze rode trui ook graag thuis aantrekken."

"5,66667. Neen, grapje."

Remco Evenepoel kon een knipoog niet verbergen toen hem gevraagd werd om zijn vermoeidheid op een schaal van 0 tot 10 weer te geven. "Het is een lastige week geweest, dat zal ik niet ontkennen. De rustdag was welkom, zeker door het vreemde weer in Noord-Spanje: regen en koude, daarna warm en vochtig. En de kilometers en de uren kruipen in de benen." "Het was wel een brutale week, maar we hebben het geweldig gedaan. Voor ons is dit ook iets nieuws. We waren er klaar voor en we moeten die mentaliteit aanhouden." Straffe uitspraken over eindwinst, daar liet hij zich niet op betrappen. "Ik bekijk het dag per dag. De hardste week, toch als ik kijk naar de opeenvolging van zware dagen, is voorbij." "Nu hebben we een tijdrit, een sprintersrit, een bergrit, weer een kans voor de sprinters en dan twee aankomsten bergop. Ik hoop vooral tijdens die iets minder straffe dagen wat te herstellen."

De hardste week, toch als ik kijk naar de opeenvolging van zware dagen, is voorbij. Remco Evenepoel

"Sierra Nevada? Ik heb tijdens de zomer op die hoogte getraind"

Dinsdag volgt met de tijdrit een afspraak die al heel lang met rood omcirkeld is. "Het parcours richting Alicante is volledig vlak, al is er in het slot wel nog een klein knikje." "Dat kan best pittig zijn, want je zal dan vol melkzuur zitten. Maar ik heb veel op deze wegen getraind. Het gaat ook gewoon meer bergaf dan bergop." En zondag wacht de Sierra Nevada, de monsterklim naar een hoogte van liefst 2.500 meter. Boezemt die grens hem geen angst in? Evenepoel bewees met een uiteenzetting over de beklimming zijn parcourskennis, maar de reus schrikt hem niet af. "Het is niet de zwaarste klim, het is wel een lange col en de hoogte is moeilijk om mee om te gaan." "Maar daar heb ik deze zomer - in juli en begin augustus - op getraind. Op stage in Livigno sliep ik op 2.300 meter, in het hoogtehotel in Denia was dat nog iets hoger." "Hoeveel? Dat zal ik niet zeggen. Hopelijk doet de eigenaar (oud-prof Aleksandr Kolobnev) dat ook niet, want hij is nogal loslippig (lacht)."

"Ritwinst is mijn grote doel"

In de persconferentie - die eventjes gekaapt werd door een geforceerd intermezzo van Studio Brussel - gaf Evenepoel nog aan dat hij "niet op de hoogte is van hoe zijn Vuelta leeft in België en de Belgische media". De rode trui herhaalde nog eens dat dit als het ware zijn eerste grote ronde is. "Zo denk ik echt. Je kunt me niet vergelijken met de renner in de Giro van vorig jaar." "En ik benadruk graag nog eens dat ritwinst echt mijn grote doel is. De leiderstrui is geweldig, dat is echt een droom. Maar ik droom ook van ritwinst en ik hoop dat ik er morgen in de tijdrit in slaag." Evenepoel mag de trui sinds donderdag aantrekken. "Ik zal niet zeggen dat ik dan emotioneel word, maar er overvalt je dan wel een gevoel van trots." "Je moet die trui verdienen. Het is speciaal om dat shirt te dragen in de ploegbus, hopelijk kan ik dat thuis ook doen."

Corona? Ik probeer er niet naar te kijken als rivalen, want anders speelt dat mentaal op. Maar we zijn zo voorzichtig mogelijk. Remco Evenepoel

De kopman van Quick Step-Alpha Vinyl krijgt de komende weken nog twee extra concurrenten: de hitte en corona. "Ik probeer er niet naar te kijken als rivalen, want anders speelt dat mentaal op. Maar we zijn zo voorzichtig mogelijk. Zelfs op de rollen na de finish draag ik een masker als voorzorgsmaatregel."

