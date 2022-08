Madrid is nog ver: de mogelijke valkuilen voor Remco Evenepoel in de Vuelta

Remco Evenepoel (22) en zijn entourage zullen ongetwijfeld getekend hebben voor deze stand van zaken na 9 etappes in de Vuelta. De kopman van Quick Step-Alpha Vinyl heeft een riante voorsprong in het klassement, maar in een grote ronde loert het gevaar om elke hoek. Dat is in deze Ronde van Spanje niet anders.

1. De evenwichtsoefening tussen gretigheid en onstuimig koersen

De 3 aankomsten bergop laten er geen twijfel over bestaan: Remco Evenepoel is de beste klimmer in deze Ronde van Spanje. Dat wordt ook vertaald in het klassement en het meest opvallende is dat Evenepoel (nog) geen splijtende demarrage heeft gelanceerd om zijn concurrentie met rode wangen op te zadelen. Evenepoel trekt gewoon de kar, legt zijn tempo op en dat is te hoog gegrepen voor de "favorieten". Maar de rode trui is tegelijk ook behoorlijk gul in zijn inspanningen om zijn suprematie in de verf te zetten. Hij wil niet alleen het rood, hij wil ook dolgraag een ritzege. De tijdrit van vandaag (dinsdag) biedt hem een uitgelezen kans op ritwinst en daarna zou het niet onverstandig zijn om beredeneerd te koersen "à la Vingegaard", zoals Evenepoel zelf al heeft aangekaart. "Ik hoef op zich niet aan te vallen, mijn leiderstrui verdedigen is het belangrijkste, zoals Vingegaard deed in de Tour. Alleen wanneer hij zich beter voelde dan de anderen, viel hij aan", vertelde hij vrijdag. Of zoals José De Cauwer het verwoordt: "Evenepoel mag gretig blijven. Hij moet er gewoon voor zorgen dat hij geen onnodige inspanningen doet. Inspanningen die heel veel krachten kosten en niks opleveren."

Remco Evenepoel mag gretig blijven, maar hij moet ervoor zorgen dat hij geen onnodige inspanningen doet. José De Cauwer

2. Het eeuwige coronaspook

Er is net iets minder aandacht voor dan tijdens de Tour de France, maar ook in deze Vuelta is het coronavirus een bananenschil. Kopmannen zijn nog niet uitgevallen, maar veel ploegen zijn er niet in geslaagd om het beestje helemaal buiten te houden. Ook bij Quick Step-Alpha Vinyl zijn ze getroffen: Pieter Serry is naar huis en de ploeg van de leider scherpt de maatregelen aan. De renners slapen niet meer samen en het gebruik van mondmaskers wordt nog strikter, ook op de bus. En naast corona is er ook nog de hitte. "Ik probeer er niet naar te kijken als rivalen, want anders speelt dat mentaal op", reageerde de leider. "We zijn zo voorzichtig mogelijk. Zelfs na de finish gebruik ik een mondmasker op de rollen als voorzorgsmaatregel."

3. De duizelingwekkende Sierra Nevada

Het liefdesverhaal tussen Remco Evenepoel en Spanje heeft afgelopen week enkele verse hoofdstukken gekregen. Dat het Baskenland zijn speeltuin zou zijn, was voorspelbaar. Dat hij zo verpletterend was in de Asturias, getuigt van een enorme progressie op de loeisteile (Spaanse) beklimmingen. Pieken tot 15 à 20 procent zijn geen vijand meer, maar zondag staat toch nog een relatief onbekende factor voor de deur. Het peloton bezoekt de Sierra Nevada en de aankomst van die 15e etappe ligt op een hoogte van liefst 2.500 meter. Zodoende gaat men dus nog een flink eind boven die magische grens van 2.000 meter en dat blijft min of meer onontgonnen terrein voor Evenepoel. In de Ronde van Zwitserland was er al een testcase en het resultaat was niet (uitermate) bevredigend. "Deze zomer - in juli en begin augustus - heb ik hier op getraind. Op stage in Livigno sliep ik op 2.300 meter, in het hoogtehotel in Denia was dat nog iets hoger", aldus de youngster. "Hoeveel? Dat zal ik niet zeggen. Hopelijk doet de eigenaar (oud-prof Aleksandr Kolobnev) dat ook niet, want hij is nogal loslippig (lacht)."



4. Een gebrek aan ervaring

Deze Ronde van Spanje is geen vuurdoop voor Remco Evenepoel in een grote ronde, maar zijn ploeg hamert er wel op dat de Giro van 2021 niet als referentie geldt. Toen stapte hij af na 17 ritten. Dat betekent dan ook dat Evenepoel nog geen volledige grote ronde in zijn benen heeft en dus nog niet kan inschatten hoe zijn lichaam 3 weken koers verteert, al zeker niet in deze poleposition als leider. De wielerlogica stelt bovendien dat een slechte dag onvermijdelijk is. Om nog maar van valpartijen en pech te zwijgen.

We hebben in onze ploeg het perfecte recept om allemaal kalm te blijven en de focus te houden. Remco Evenepoel

De leider is echter niet ongerust: "Ik heb heel goede ploegleiders met Klaas Lodewyck en Geert Van Bondt en vooral Davide Bramati heeft veel ervaring in grote rondes en houdt me kalm." "Julian Alaphilippe is twee keer wereldkampioen en weet wat het is om met druk om te gaan." "Dries Devenyns is een van de kalmste jongens die ik ken, Louis Vervaeke exact hetzelfde en dan heb je Ilan Van Wilder, Fausto Masnada en Rémi Cavagna, jongens die zich helemaal leeg rijden voor mij. We hebben het perfecte recept om allemaal kalm te blijven en de focus te houden."

De Giro van Remco Evenepoel werd uiteindelijk een lijdensweg.

5. De druk van het vaderland

Na de zwanenzang in de Giro lijkt het Belgische wielerpubliek een slag om de arm te houden. De roze gekte van mei 2021 heeft nog geen rode evenknie gekregen, maar hoe meer Madrid nadert, hoe groter de opwinding op Belgische bodem zal zijn. De leider in deze Vuelta verklaarde voor de Gran Salida al dat hij blij was met zijn voorbereiding in Spanje, ver weg van alle meningen en adviezen die er ook voor de start in Utrecht al waren. "Sorry, ik weet niet wat er momenteel leeft in de Belgische media", haalde Evenepoel gisteren zijn schouders op. Ploegmaat Julian Alaphilippe weet wat zo'n uitgangspositie kan ontketenen. In de Tour van 2019 maakte hij de Fransen knettergek. "Als je je goed voelt, heb je de goesting om je te tonen, maar als je een grote ronde wil winnen, moet je ook kalm blijven. Die raad geef ik Remco mee."

Remco is enorm volwassen geworden en kan alles beter relativeren. Verzorger David Geeroms

"We merken het in de wagen na elke rit: Remco is euforisch, maar hij blijft anderzijds ook kalm en vooral respectvol naar iedereen", vult osteopaat Anthony Pauwels aan. "Ik heb het al anders geweten, dat hij kort kan zijn door frustraties. Maar alles loopt vlot en daardoor is hij kalm." Vertrouwenspersoon en verzorger David Geeroms kent Evenepoel door en door. "Hij is enorm volwassen geworden en kan alles ook beter relativeren."

Chouchou Alaphilippe tijdens zijn gele droom in de Tour van 2019.

6. De processie na elke etappe

Volgens een wielercliché win je een grote ronde niet alleen op de fiets, maar ook in je bed. Tijdens een slopende rittenkoers van 3 weken moet je elk rustmoment benutten, maar als leider krimpt die recuperatietijd fors in. Podiumceremonie, persbabbels, dopingcontroles: Remco Evenepoel bereikt vaak als een van de eersten de finish, maar verlaat de aankomstlocatie meestal als laatste leerling van de klas. Zijn ploeg doet er alles aan om Evenepoel zo goed mogelijk te beschermen - de rollen staan klaar aan de finish -, maar elke batterij loopt vroeg of laat wel eens leeg. "We hebben dat vooraf grondig doorgenomen", legt Evenepoel uit. "We zeiden toen: mocht het gebeuren bij een trui of ritwinst, dan is er een plan nodig, waardoor alles vlot verloopt." "Je wil geen onnodige tijd verliezen en dat lukt ook. We proberen alles zo snel mogelijk af te ronden en op tijd in de auto te zitten. Mijn team doet het perfect."

7. Ploeg poetst de vraagtekens voorlopig weg

"Ik hoop dat deze rode trui de ploeg vleugels geeft, want we zullen het nodig hebben", verkondigde Remco Evenepoel na zijn rode veroveringstocht. Quick Step-Alpha Vinyl heeft geen reputatie als rondeteam en sceptici staan nog altijd klaar om hun gelijk te bewijzen, maar voorlopig is de Belgische equipe met glans geslaagd. "10 op 10", vindt de rode trui zelf. Het treintje acteert inderdaad zeer volwassen, laat zich niet gek maken en iedereen weet perfect wat er van hem verwacht wordt. Zo laat onder meer Ilan Van Wilder zijn persoonlijke ambities in de tijdrit varen om krachten te sparen. De blauwe brigade bezwijkt niet onder de stress, maar is met Pieter Serry wel al een wagon kwijt. "Dat is toch een grote streep door onze rekening", stelt Dries Devenyns. "Hij is een werkpaard en het is belangrijk dat we elkaar kunnen afwisselen." Maar met de ervaring van onder meer wegkapitein Devenyns en de rust van Louis Vervaeke worden ook zulke tegenslagen voorlopig netjes verwerkt.