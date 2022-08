José De Cauwer over "fenomenale" Evenepoel: "We zijn al voor een stukje gerustgesteld"

José De Cauwer genoot in de commentaarcabine al van de kunstjes van Remco Evenepoel in de Ronde van Spanje.

"We hebben al veel gezien in deze Vuelta en we zijn al voor een stukje gerustgesteld. Evenepoels conditie is super."

Volledig gerustgesteld is De Cauwer dus nog niet. "We zitten nog altijd met de vraag of er een slechte dag komt. Maar die komt er voorlopig niet."

Bergop maakte Evenepoel al heel wat indruk. "Remco klimt telkens met hetzelfde recept: handjes boven op het stuur, op kop rijden, versnellen en de favorieten 1 voor 1 uit het wiel rijden."

"Evenepoel is momenteel de beste man in koers. Hij hoeft niet bang te zijn voor de concurrentie."