Geen Nederlandse zorgen voor Remco Evenepoel: "Met benen van San Sebastian geen kans laten liggen"

"Ik zal blij zijn als we Nederland zonder pech verlaten", vertelde ploegbaas Patrick Lefevere vooraf.

Zijn wens werd ingewilligd, want Remco Evenepoel en zijn ploegmakkers raakten zaterdag en zondag niet betrokken bij de valpartijen en kregen - op de ploegentijdrit na - geen seconden aangesmeerd.

"Deze eerste dagen gaven wel wat stress", aldus ploegleider Geert Van Bondt. "De ploegentijdrit op zich niet, omdat je het daar zelf in de hand hebt."

"Maar in deze twee sprintetappes waren we toch enorm bezig met het beschermen van Remco Evenepoel, zodat hij veilig en zonder kleerscheuren zou finishen."

"Die eerste opdracht is geslaagd. In de ploegentijdrit winnen we niet, maar zetten we wel een goede prestatie neer."

"In deze vele kleine dorpjes, met al hun vluchtheuvels en verkeersmeubilair, leunde het gevaar om elke hoek, maar bleven we uit de problemen. Dus we zijn blij met onze passage door Nederland."