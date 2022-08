De fenomenale tijdrit-statistieken van Remco “Aerokogel” Evenepoel

Evenepoel boekte bij zijn vijfde poging al zijn eerste zege, op het EK van 2019 in Nederland. Nadien zouden nog acht overwinningen volgen. Een totaal van 9 op 23 dus.Vooral in 2022 lijkt er geen maat te staat op de Aerokogel.

De zeges van Evenepoel

Garantie op podiumplaats

Straffer worden de cijfers als we kijken naar het aantal podiumplaatsen. Van de 23 tijdritten bij de profs eindigde Evenepoel maar liefst 17 keer bij de eerste drie. 74% dus.

Een garantie op een podium, dus. In de gevallen dat dat niét het geval was, ging het meestal om een tijdrit van minder dan 10 kilometer. De negende plek op de Olympische Spelen was dan weer te wijten aan een vormdip en twijfels in het hoofd.

Nog zeldzamer zijn de momenten dat Evenepoel buiten de top 10 eindigt. Dat was slechts twee keer het geval. Vorig jaar eindigde hij 18e in de Benelux Tour door ziekte. En in 2019 was zijn 15e plaats in de TT van Romandië het gevolg van een lange ontsnapping daags voordien.