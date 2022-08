Remco Evenepoel voor zware bergrit: "Misschien tactiek van Vingegaard toepassen"

Met 3.751 hoogtemeters op 153,4 km wordt het een erg pittige rit. Eindigt doet het peloton op de Collau Fancuaya, 10,3 km lang aan 7,9%. "Het is een vrij korte etappe", analyseerde Evenepoel, "Eigenlijk minder moeilijk dan die van donderdag (waarin hij de leiderstrui pakte, red), maar de slotklim is wel lastiger en steiler dan de Pico Jano. Ik denk dat het een heel aantrekkelijke rit wordt, leuk voor de fans."



Evenepoel verwacht een strijd op twee fronten. "Wellicht volgt er een stevig gevecht om mee te geraken in de vroege vlucht en op die manier te winnen, in het peloton der favorieten zal er gebikkeld worden om het klassement."



"Ik hoop dit weekend geen tijd te verliezen, maar dat neemt niet weg, als ik kansen zie, dat ik die ook moet grijpen. De vorm van de dag zal dat bepalen. Ik voel me alleszins goed."



Evenepoel verwees naar Tourwinnaar Jonas Vingegaard. "Ik hoef op zich niet aan te vallen, mijn leiderstrui verdedigen is het belangrijkste, zoals Vingegaard deed in de Tour. Alleen wanneer hij zich beter voelde dan de anderen, viel hij aan."



"Aan die tactiek moet ik me misschien spiegelen, maar zoals ik al zei: je moet ook de benen hebben."



Evenepoel heeft voor deze Vuelta alleen de tijdrit verkend, niet de bergen. "Dat is een keuze die we gemaakt hebben. Soms kan het ook tegen je werken als je te veel kennis hebt en weet wat je te wachten staat. Dan word je misschien bang."



"Pas op, ik ken de cols wel, je kan tegenwoordig alles bekijken met Veloviewer en dan leer je ook al een en ander."