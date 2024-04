KIJK om 8.40 uur naar halve finale van gehavend Team Riffa tegen topreekshoofd Ub in WorldTour-opener

De Belgen van Team Riffa - het voormalige Team Antwerp - hebben in Japan hun eerste wedstrijd van het nieuwe 3x3-seizoen in de WorldTour gewonnen. Onze landgenoten maakten er tegen Wenen een absolute thriller van, die een spectaculaire slotsom kende.



Met nog enkele seconden op de klok en bij een 18-17-achterstand kreeg Dennis Donkor de bal. Onze landgenoot aarzelde niet en waagde zijn kans van achter de tweepuntlijn. Op de buzzer viel de bal in de korf.



Team Riffa begint zo met winst aan het nieuwe 3x3-seizoen. Later vandaag spelen de Belgen in hun poule ook nog tegen de lokale qualifier Saitama.