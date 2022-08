Vanhaezebrouck foetert weer op wedstrijdleiding, maar niet alleen op Laforge: "Dit was overdreven VAR-werk"

“Laurent bleef rechtstaan en creëerde zo een 1-tegen-1-situatie. Dat de ref die fase affloot, was voor mij de grootste fout.”

Al was vooral een afgefloten aanval er voor Hein Vanhaezebrouck te veel aan. “De verdediger van Antwerp zocht Depoitre op en maakte zélf de fout”, stak de trainer van wal.

Aan discussies geen gebrek in KAA Gent - Antwerp.

"Er moet een grens zijn aan tussenkomsten van de VAR"

Want aan die ene bewuste fase ging er dus nog heel wat vooraf.

Eerst zag Gent een penalty uitgewist na tussenkomst van de videoref, die oordeelde dat het handspel buiten de zestien gebeurde.

“Maar ik heb geen enkel beeld gezien waarop het absoluut duidelijk is dat het handspel buiten de rechthoek was”, aldus Vanhaezebrouck. “Dit was sowieso te close om tussen te komen.”

Over de teruggedraaide penalty op Cuypers morde Vanhaezebrouck niet, maar met de toegekende elfmeter aan Antwerp - na een fout van Vadis - kon de coach moeilijker leven.

“De VAR voelde niet aan hoe ruim Laforge zijn match floot. De ref liet veel lichte contacten begaan en dan voelt hij zich geroepen om daar in te grijpen… Terwijl het ging over een licht contact, zonder direct gevaar, op de lijn. Dit was overdreven VAR-werk.”

Het betoog van Vanhaezebrouck ging in de perszaal nog even verder: “Er moet een grens zijn aan de tussenkomsten van de videoref. Op zo’n moment moet de scheidsrechter ook op zijn strepen staan. Was het te licht? Blijf dan bij je besluit, ook al roepen ze jou naar het scherm.”