Hein Vanhaezebrouck gelooft niet dat AA Gent geviseerd wordt: "Ik geloof niet in een heksenjacht"

De scheidsrechterlijke beslissingen van Lawrence Visser en VAR Arthur Denil in de match tegen Standard, zijn nog altijd niet verteerd bij AA Gent. Op de wekelijkse persconferentie kwam Hein Vanhaezebrouck er nog eens op terug: "Sommigen zeggen dat er een heksenjacht bezig is tegen mijn persoon en mijn club, maar dat wil ik niet geloven."

Door een schorsing moest de AA Gent-coach de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen vanuit zijn zetel volgen. Toch stoofde het ten huize Vanhaezerouck bij de twee strafschopfases. "Het kleinste kind kon zien dat het handspel en een strafschop was, het was overduidelijk", zegt Vanhaezebrouck.

"Toch heb ik het er met de spelers niet meer over gehad. Wel over het tweede doelpunt van Standard, daarover was ik echt verbolgen. Maar het steekt wel de ogen uit als een analist zegt dat er een heksenjacht bezig is tegen AA Gent", vervolgt Vanhaezebrouck.

De scheidsrechters waren van plan om een nieuwe start te nemen. Die kans hebben ze gemist. Hein Vanhaezebrouck

"De scheidsrechters waren van plan om een nieuwe start te nemen, maar ze hebben die kans gemist. Eigenlijk was het te voorspellen, want er is niets veranderd. Of ik zelf ook geloof in die heksenjacht? Nee, dat wil ik niet geloven."

Vorig seizoen zei iemand uit het Referee Department tegen mij: "Ze zoeken je." Maar dat wil ik niet geloven van een neutraal orgaan. Ik geloof niet dat ze het zich kunnen permitteren om een club te viseren. Maar ik begrijp mijn bestuur als ze zeggen: "Het is wéér AA Gent."

Statement

Het bestuur van KAA Gent kwam deze week naar buiten met een statement waarin ze vragen dat het Referee Department en Peter Bossaert hun verantwoordelijkheid nemen. Of ze al antwoord gekregen hebben? "Ik ben daar niet bij betrokken. Maar ik weet wel dat mijn club vorig jaar al geprobeerd heeft een sereen gesprek te voeren en dat is toen niet gelukt."

Volgens Vanhaezebrouck zou het Referee Department de scheidsrechters beter verbeteren in plaats van te beschermen. "Ze doen er alles aan om hun zaken te verdedigen en te weinig om de arbitrage en de VAR-interventies te verbeteren. Als je dat wel zou doen, moet je niet meer beschermen."

Het Referee Department doet er alles aan om hun zaken te verdedigen, maar te weinig om de arbitrage te verbeteren. Hein Vanhaezebrouck

Hij geeft een voorbeeld. "Er is een tweede VAR-manager bij gekomen. Waarom

hebben ze die dit weekend niet ingezet in Tubeke, om de match mee te volgen en

in te grijpen waar nodig?" "Nu zat je met een jonge scheidsrechter die begint te twijfelen en fouten maakt. De VAR-manager zou wel de juiste beslissing durven maken en daar zou de jonge scheidsrechter van leren."

Kranten niet geloven