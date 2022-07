Straf voor Hein Vanhaezebrouck in beroep bevestigd: 3 speeldagen schorsing, waarvan 1 effectief

Aanleiding voor de straf was de rode kaart die Hein Vanhaezebrouck kreeg tegen Racing Genk. In de catacomben bleef hij aanhoudend roepen "dat het een schande was", wat scheidsrechter Nathan Verboomen kon horen.



Voor deze actie krijgt Vanhaezebrouck 1 speeldag effectief en een boete van 1.000 euro. De 2 speeldagen voorwaardelijk krijgt hij voor zijn uitlatingen in Het Laatste Nieuws.



Vanhaezebrouck zei onder meer dat scheidsrechtersbaas Bertrand Layes "een grote leugenaar" was, waarmee hij zijn integriteit in twijfel trok.