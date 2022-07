Hein Vanhaezebrouck: "Altijd moeilijk om een openingsmatch in te schatten"

"Ik verwacht toch een moeilijke wedstrijd. We hebben een aantal van de oefenwedstrijden van Standard gezien, maar het blijft moeilijk om een eerste wedstrijd van het seizoen in te schatten."

"Het is jammer dat ik er niet bij kan zijn. De feiten dateren van in april en de schorsing volgt- op zijn Belgisch - enkele maanden later. Het is wat het is", aldus Vanhaezebrouck."

Geen Hein Vanhaezebrouck in de dug-out morgenavond. De trainer zit een schorsing uit vanwege zijn openlijke kritiek aan het adres van Nathan Verboomen.

Een openingsmatch is altijd moeilijker. Er gebeurt altijd vanalles.

Het is al 10 jaar geleden dat KAA Gent nog eens een openingsmatch wist te winnen, al is dat voor Vanhaezebrouck geen belangrijke statistiek.



"We zijn als club één keer kampioen van België geworden en ik herinner me dat we toen een draak van een openingsmatch speelden tegen Cercle Brugge."

"Het was zo erg dat we de aanwezigen er waarschijnlijk nog steeds voor zouden moeten vergoeden. Maar op het einde waren we wel kampioen.”

"Een openingsmatch is altijd moeilijk. De resultaten van Gent in de laatste 10 jaar zijn daar een goede illustratie van. Er gebeurt altijd vanalles. Het is een nieuw begin voor iedereen en je ziet vaak gekke uitslagen", besluit Vanhaezebrouck.