Sven Kums spaart kritiek niet na Standard-AA Gent: "Bijna geen enkele fase in ons voordeel gefloten"

Standard en AA Gent zorgden meteen voor een aangename opener van het nieuwe Jupiler Pro League-seizoen. De Buffalo's leken na een rake kopbal van Darko Lemajic in het slotkwartier op weg naar de zege, maar Standard trok uiteindelijk toch nog een punt over de streep.

"Dit zijn 2 verloren punten", opende een teleurgestelde Sven Kums na afloop. "We geven enorm veel energie om die 1-0-achterstand om te buigen en bij hun enige kans maken ze toch nog gelijk. Dat is dom en op zo'n momenten moeten we echt alerter zijn."

Een 10-koppig Standard kon het Gent na rust niet meer moeilijk maken: "Ik denk dat het echt hun enige kans was. Uiteindelijk hou je aan zo'n wedstrijd toch een slecht gevoel over."

Vorig seizoen ging Gent-coach Hein Vanhaezebrouck meermaals in de clinch met de arbitrage (hij zat tegen Standard nog een speeldag schorsing uit omwille van geleverde kritiek), maar ook nu had Sven Kums geen goed gevoel bij de beslissingen van scheidsrechter Visser.

"Eigenlijk is er na die rode kaart geen enkele fase in ons voordeel gefloten. Kort voor rust maakt Emond een duidelijke beweging met zijn arm naar de bal in het strafschopgebied. Voor het seizoen vertellen ze ons dat dit altijd penalty is, maar op speeldag 1 doen ze het tegenovergestelde."