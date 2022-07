Torunarigha afgevoerd na botsing met Bodart: "Geruststellend nieuws"

Er was heel wat stof tot napraten na de openingsmatch in de Jupiler Pro League tussen Standard en AA Gent. Het venijn zat in de staart. Op de valreep moest Gent vrede nemen met een puntje tegen een 10-koppige thuisploeg, maar de bezoekers zagen in de absolute slotfase ook Jordan Torunarigha uitvallen na een stevige uppercut van doelman Bodart.