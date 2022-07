De utopie van Anderlecht is gesneuveld: nu moet er gewonnen worden

The Process is niet meer.

Anderlecht is stilletjes van zijn roze wolk gegleden na de aanstelling van Vincent Kompany. De verloren bekerfinale en teleurstellende play-offs van vorig seizoen waren er te veel aan.

Afgestapt van de gedachte dat voetbal moet zijn zoals in gloriejaren, blijft er een doel over: er moet gewonnen worden. Het bestuur ziet in Mazzu, die RSCA vier keer klopte vorig seizoen, daarvoor de ideale man met een plan.

Al wordt ook hij nog steeds geketend aan een financiële put.