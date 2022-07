Gent blijft dezelfde koers varen: hoe stevig zijn de vertrouwde fundamenten dit seizoen?

Ooit was KAA Gent een duiventil voor trainers en spelers, nu lijkt het een vertrouwd nest. Even was er twijfel, maar Hein Vanhaezebrouck bleef de Buffalo’s trouw na de gewonnen bekerfinale. Ook op het veld blijven de vaste waarden op post. Achterin zijn Okumu en Ngadeau er nog steeds, op het middenveld De Sart, Vadis en Kums. Alleen: de drie sukkelden in de voorbereiding met blessures. Vooral Kums (34) en Vadis (33) worden er niet jonger op. Voor Laurent Depoitre geldt hetzelfde, maar met Hugo Cuypers kwam er wel een jonger alternatief. De spits, overgekomen van KV Mechelen, moet zijn blessuregevoelige collega wat meer ademruimte voorzien.

Nog in het aanvallend compartiment aanwezig: Tarik Tissoudali. De Marokkaan stevende af op een vertrek uit de Ghelamco Arena, maar het bleef opvallend stil rond zijn naam. De Ebbenhouten schoen trok voor de Supercup tegen Club Brugge zonder morren het Gentse shirt aan. Of dat in september nog het geval is, blijft afwachten. Gesprekken over een contractverlening lopen alvast moeizaam. Zorgt een laattijdig vertrek van tovenaar Tissoudali alsnog voor een barstje in de vertrouwde Gentse fundamenten?

Grootste versterking: Hugo Cuypers

Werkethiek en grinta. De voornaamste redenen waarom Hein Vanhaezebrouck gezwicht is voor Hugo Cuypers. Bij KV Mechelen ontpopte Cuypers zich vorig seizoen tot een revelatie, met 13 goals en 10 assists. De spits moet AA Gent meer offensieve opties geven, een teer punt in het voorbije seizoen. De enige vraag die rest: met wie zal de Luikenaar komend seizoen een spitsenduo vormen?



KV Mechelen Jordan Torunarigha Hertha Berlijn Malick Fofana Jong Gent Anderson Niangbo** Sturm Graz Jordan Botaka** Fortuna Sittard ** terug uit huur UItgaand Sinan Bolat Westerlo Vakoun Bayo Charleroi Ibrahima Cissé Schalke 04 Christopher Opéri Vrije transfer Osman Bukari Rode Ster Belgrado Giorgi Tsjakvetadze Slovan Bratislava Adewale Oladoye AS Trencin Gianni Bruno STVV Yonas Malede KV Mechelen Roman Bezoes Zonder club Chinonso Emeka Zonder club

Resultaten in voorbereiding

Dikkelvenn - Gent: 0-6

Westerlo - Gent: 6-2

Hadjuk Split - Gent: 0-3

Gent - Aris Saloniki: 0-1

Gent - Midthylland: 2-1

Quote uit de voorbereiding

“Ik hou me niet bezig met wat er allemaal speelt”, vertelde Tarik Tissoudali bij HLN na de Supercup tegen Club Brugge. Over zijn toekomst bij Gent is er bij de start van de competitie geen duidelijkheid. “Ik focus me op Gent. We zullen zien wat er gebeurt. Je weet nooit hoe het in het voetbal loopt. Maar op basis van de laatste woorden van de club, is het niet mogelijk, neen. Het ziet er niet naar uit dat er een nieuw contract aankomt...”

