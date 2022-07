Hyperambitieus Antwerp wil nu wél meeboksen om de titel en rekent op zwaargewichten

Komend weekend barst de strijd weer los in de Jupiler Pro League. Na een trainerscarrousel staan heel wat ploegen voor een spannende eerste schooldag. Wie kan de hegemonie van Club Brugge doorbreken? Een overzicht van de grootste titelkandidaten bij de competitiestart. Vandaag onder de loep: Antwerp.

Vorig jaar gewogen en nog te licht bevonden in de strijd om de titel. Daar kan een geboren winnaar als Paul Gheysens niet mee leven. En dus haalde de voorzitter van Antwerp de afgelopen meerdere zwaargewichten naar de Bosuil. Eerst was er de veelbesproken overgang van Marc Overmars. De sportief directeur moet de blauwdruk van de Ajax-successen bij Antwerp installeren. Als trainer met naam en faam koos de Great Old eveneens voor een Nederlander. Mark van Bommel moet tonen dat hij lessen trok uit zijn misgelopen passages bij PSV en Wolfsburg. En hij moet aanvallend voetbal naar de Bosuil brengen.

Aan geld om die ambitie in te lossen geen gebrek. Overmars lijkt te kunnen beschikken over een stevige cheque, uitgeschreven door zijn voorzitter, om de selectie een kwaliteitsimpuls te geven. Voor spits Vincent Janssen telde men ruim vijf miljoen neer. Rode Duivel Toby Alderweireld zwichtte voor een monstersalaris. En ook ruwe diamanten Anthony Valencia en Christopher kwamen niet gratis. Afwachten of aanpak van de Nederlanders zal aanslaan in de Jupiler Pro League. Het verleden leerde dat switch niet evident is.

Grootste versterking: Toby Alderweireld

Het hoogste loon en de grootste naam in de Jupiler Pro League. Met Toby Alderweireld haalt Antwerp een kind van de stad terug naar België. Na passages bij topclubs Atlético Madrid en Tottenham Hotspur wilde de 121-voudige Rode Duivel zich in alle stilte voorbereiden op het WK in Qatar... Maar dat was buiten stamnummer 1 gerekend. Al-Duhail ziet de 33-jarige centrale verdediger zijn hart volgen. Met zijn ervaring en verdedigende kwaliteiten, moet de defensie van Antwerp er staan als een kathedraal.

Inkomend Anthony Valencia Independiente del Valle Visar Shala

Olsa Brakel Vincent Janssen Monterrey Christopher Scott Bayern München Davino Verhulst Apollon Smyrnis Toby Alderweireld Al-Duhail SC Alexis De Sart** OHL Didier Lamkel Zé** Metz Junior Puis** STVV ** terug uit huur UItgaand Aurélia Buta Frankfurt Johannes Eggestein St.Pauli Martin Hongla Hellas Verona Guy Mbenza Al Tai Alireza Beirenvand

Persepolis Frank Boya STVV Ally Samatta Fenerbahce Nana Ampomah Düsseldorf Sander Coopman Zonder club Nill De Pauw Zonder club

Resultaten in voorbereiding

Antwerp - Hoogstraten: 9-0

Antwerp - KV Mechelen: 4-0

RB Salzburg - Antwerp: 1-2

Antwerp - Qatar: 2-2

Antwerp - Dinamo Kiev: 2-1

Antwerp - Fortuna Sittard: 0-1

Quote uit de voorbereiding

"Je voelt dat hier iets staat te gebeuren en daar wil ik graag deel van uitmaken." Een veelzeggende quote van nieuwkomer Vincent Janssen, die de lokroep van Antwerp niet kon weerstaan. "Iedereen hier heeft veel ambitie", zei de Nederlandse spits bij zijn aanstelling. "Ik was meteen enthousiast over de interesse van Antwerp en ben alleen maar enthousiaster geworden. Ik ben klaar voor deze stap, klaar om de uitdaging aan te gaan en voor de prijzen te spelen. De club is ambitieus, dat ben ik ook."



Je voelt dat hier iets staat te gebeuren en daar wil ik graag deel van uitmaken. Vincent Janssen

Competitiestart