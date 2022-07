Het is opvallend stil bij Racing Genk: welke richting varen zij straks uit?

Over stilte gesproken: tussen 21 juni en 12 juli kwam er geen enkel bericht op de clubsite. Dat lag niet enkel aan vertrek van de perschef, Genk had gisteren pas een eerste inkomende transfer beet.

Grootste versterking: Cyriel Dessers

4 miljoen euro. Als Feyenoord die som op tafel gooide, zag Genk Cyriel Dessers nooit meer terug.

Ondanks een geweldig seizoen bij de ploeg uit Rotterdam, besloten de Nederlanders om andere, goedkopere, pistes te bekijken. Al wordt het wachten of die opties even knappe statistieken kunnen voorleggen: Dessers was goed voor 20 goals en 4 assists in het shirt van Feyenoord.

De spits met een neus voor goals kan een godsgeschenk worden voor Genk in een transferarme zomer. Kan hij de Genkse supporters in vervoering brengen zoals hij dat in De Kuip deed?