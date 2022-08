Antwerp gaat op en over Gent dankzij Janssen en Frey

Hein Vanhaezebrouck (AA Gent): "De fase tussen Depoitre en Avila was de meest frustrerende van de wedstrijd, maar de scheidsrechter heeft zeker nog wat fouten gemaakt. We zijn in de tweede helft misschien te laat op absolute powerplay gaan spelen, misschien had ik Lemajic vroeger moeten brengen. Met de blessure van Tissoudali missen we creativiteit, dat is duidelijk. Wat vandaag is gebeurd, is egeinlijk een beetje voorspelbaar."

Mark Van Bommel (Antwerp): "De eerste helft hadden we een goede aanval van achteruit. Het was een beetje een vechtwedstrijd, je wil niet naar achteren gedrukt worden maar dan moet je karakter tonen. Het was een andere veldbezetting, met twee spitsen. We hebben dat redelijk goed gedaan, zonder grote kansen bijeen te spelen."

Sven Kums (AA Gent): "Het was een wedstrijd met te veel onderbrekingen die de match kapotmaken. We wisten dat ze hier met een redelijk laag blok en op de counter gingen spelen. Na de 1-0 geven we het dan te snel weg, als we langer kunnen voorstaan maken we vandaag wel een kans."

Vincent Janssen (Antwerp): "Dit is een belangrijk resultaat voor ons, na een moeilijke wedstrijd en de teleurstelling van afgelopen donderdag. De tweede helft hebben we het niet goed uitgespeeld maar dat is misschien de vermoeidheid, langs beide kanten. In de eerste helt hebben we wel goed gevoetbald. Het speelde ook leuk samen met Frey."