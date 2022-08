Team Antwerp knokt zich naar eindzege op 3x3 Pro League in Amsterdam

Enkele dagen na de ietwat teleurstellende World Tour-manche in Lausanne stond Team Antwerp dinsdag en woensdag al opnieuw in de arena. Amsterdam was het decor voor de finale van de Pro League, een lucratief 3x3-toernooi in Nederland met een totale prijzenpot van 45.000 dollar.



Team Antwerp had eerder deze zomer de Pro League-manche in Utrecht gewonnen, de finale van het toernooi in Den Haag werd verloren.



In het slottoernooi in Amsterdam gingen de Belgen gisteren in de poulefase nog verrassend onderuit tegen Paramaribo, maar dankzij winst in de 1e match tegen Jeruzalem stootten ze toch door.



In de kwartfinales legde Team Antwerp, dat in Amsterdam speelde met Raf Bogaerts, Nick Celis, Bryan De Valck en Thibaut Vervoort, vandaag NY Harlem met 22-13 over de knie. In de halve finales waren ze met 13-10 te sterk voor thuisploeg Amsterdam.



In een felbevochten finale leek het kalf verdronken toen Team Antwerp in geen tijd tegen een 10-3-achterstand aankeek. Maar Vervoort nam zijn team op sleeptouw met driepunters en vrije worpen en in een zenuwslopend slot was het De Valck die voor de beslissende score zorgde: 21-18.



De overwinning levert Team Antwerp een cheque van 10.000 dollar op. Verliezer Tel Aviv mag deelnemen aan de World Tour in Jeddah, waarvoor Team Antwerp zich eerder al geplaatst had. De Belgen pakken dankzij hun eindzege ook nog een ticket voor de Challenger in Taiwan, het kwalificatietoernooi voor de World Tour-manche in Hongkong.

Veel tijd om van hun overwinning in Amsterdam te genieten, is er niet voor Team Antwerp. Komend weekend zijn de Belgen actief op de World Tour in Debrecen.