Carrièreswitch: Dennis Donkor springt bij Team Antwerp mee op 3x3-trein

Dennis Donkor speelt al sinds 2008 in de Belgische hoogste klasse. Het grootste deel van zijn carrière speelde hij in het shirt van de Antwerp Giants (2008-2014 en 2017-2022). Hij is de speler met de meeste wedstrijden bij de Giants.

Tussendoor kwam Donkor ook uit voor Limburg United (2014-2016) en Kangoeroes Willebroek (2016-2017).

Maar nu kiest Donkor voor een volledig nieuw hoofdstuk. De Antwerpse forward sluit zich aan bij Team Antwerp 3x3. Na bezieler Nick Celis, Thibaut Vervoort, Raf Bogaerts, Bryan De Valck en Caspar Augustijnen is Donkor de zesde prof in het team.



Hij maakt op 23 juli zijn debuut in Den Haag. De Challenger in Mongolië (6-7 augustus) wordt zijn eerste toernooi bij de profs.

Team Antwerp staat momenteel 3e in de World Tour, met 90 punten. De Servische ploegen Ub (200 punten) en Liman (130 punten) staan ruim aan de leiding.