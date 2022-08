Gemiste vrijworpen breken Team Antwerp zuur op in kwartfinales World Tour Lausanne

Team Antwerp had zich vrijdag geplaatst voor de kwartfinales, met één zege en één nederlaag in de poulefase. Daardoor belandden de Belgen in een andere tabelhelft dan de Servische toppers Ub en Liman, want perspectieven opende voor de 2e dag voor het toernooi.



Maar in de kwartfinales moest Team Antwerp het hoofd buigen voor Lausanne, dat in eigen stad de steun kreeg van een enthousiast thuispubliek. Nochtans zag het er lange tijd goed uit voor Antwerp, met dank aan een sterke Dennis Donkor, die zijn debuut maakte op de World Tour.



De voormalige speler van de Antwerp Giants was tegen Lausanne goed voor 10 punten, waarvan 3 tweepunters.

Maar het was ook Donkor die in de slotfase naliet om Lausanne uit te tellen. Met nog 11,8 seconden op de klok en 20-19 voor Lausanne kon hij Antwerp de zege schenken met 2 vrijworpen, maar hij miste 2 keer. Lausanne liet de klok vervolgens slim wegtikken.



Voor Team Antwerp, dat dit seizoen wel al 2 Challengers won, blijft het zo een moeilijk seizoen op de World Tour. In Utsunomiya werd het met 3 spelers nog knap 3e, in Manila volgde een teleurstellende 9e plek. Volgende week krijgen de Belgen een nieuwe kans in Debrecen.