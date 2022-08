Opvallend: 3x3-basketbal strijkt nu ook neer op Pukkelpop: "Een geslaagd experiment"

3x3-basketbal is een succesverhaal en daar wilde Pukkelpop graag op inspelen. Een 3x3-veldje werd aangelegd binnen de muren van het festivalterrein, in een site waar festivalgangers ook konden kennismaken met andere urban sports zoals skateboarden.



"3x3 maakte deel uit van Pukkelpop Downtown, een project dat we samen met de stad Hasselt hebben uitgebouwd. De kwalificaties vonden 2 weken geleden plaats in de binnenstad, op het festivalterrein werden dit weekend de halve finales en de finale gespeeld," vertelt Pukkelpop-woordvoerder Frederik Luyten.

"We hebben gemerkt dat 3x3 heel goed werkt. Het is een snelle en heel aantrekkelijke sport en daar speelt het publiek gretig op in. Er was heel veel animo, zowel in de binnenstad als op het festivalterrein. Het is nog te vroeg om te zeggen of dit nog terugkeert in de toekomst, maar het was zeker een geslaagd experiment."