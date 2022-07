Team Antwerp wint zijn 2e Challengertoernooi op rij na felbevochten finale in Pristina

Team Antwerp, met Caspar Augustijnen, Nick Celis, Bryan De Valck en Thibaut Vervoort, was het 1e reekshoofd in de Kosovaarse hoofdstad en maakte die status ook waar.

De Belgen haalden op een drafje de finale, waarin het Zwitserse Fribourg een bijzonder harde noot bleek om te kraken. De sterke Jonathan Dubas, in het verleden nog in België aan de slag bij Leuven en Kangoeroes, stuwde zijn team naar een 7-1- voorsprong.

Maar een alweer imponerende Vervoort knalde Team Antwerp van achter de tweepuntlijn weer in het spoor van de Zwitsers en uiteindelijk kwam het nog tot verlengingen. Daarin besliste Celis de match met twee scores: 18-17.

Vervoort werd als topschutter van het toernooi (gemiddeld 9,2 punten per match) verkozen tot MVP. Team Antwerp houdt aan zijn overwinning een cheque over van 15.000 dollar. Het is ook de 2e toernooizege op rij voor de ploeg. Onlangs was Team Antwerp ook al op de afspraak in het Challengertoernooi van Bordeaux.

Volgend weekend tekent de ploeg present voor het 3x3-toernooi in Den Haag. Dan maakt Dennis Donkor (ex-Antwerp Giants) zijn debuut in het 3x3-profcircuit.