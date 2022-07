Team Antwerp verovert knappe toernooizege op 3x3 Challenger in Bordeaux

Team Antwerp had met Nick Celis, Bryan De Valck en Thibaut Vervoort 3 van de 4 spelers aan boord die België onlangs vertegenwoordigden op het WK. Nieuw gezicht Caspar Augustijnen had geen last van plankenkoorts en speelde een beresterk toernooi. Hij werd zelfs verkozen tot MVP.



Onze landgenoten deden het voortreffelijk en kwamen in Bordeaux in de finale het Amerikaanse Princeton tegen. Met Damon Huffman en Robbie Hummel waren er twee spelers bij die in 2019 wereldkampioen werden met Team USA en ook Canyon Barry, zoon van NBA-legende Rick Barry, tekende present.



Toch werden de Amerikanen in de finale overklast door Antwerp, dat sterk verdedigde en secuur afwerkte van achter de tweepuntlijn. MVP Augustijnen besliste de match in het slot met een bom.



Onze landgenoten houden aan de zege een cheque over van 15.000 dollar en nog belangrijker: een ticket voor de World Tour-manche eind augustus in Debrecen.