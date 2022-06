Thibaut Vervoort baalt na gemiste WK-medaille: "Dit is geen goede week, we maken het niet af"

Was het toch een goeie week? "Ik denk dat we glimpen hebben laten zien van wat we kunnen doen. Maar we schoten weer tekort. Voor mij is dit geen goede week. Het is heel leuk om matchjes op pleintjes te gaan winnen, de poulefase is ook heel leuk, maar als je het niet afmaakt..." Hetzelfde gevoel bij Maxime Depuydt: "We hadden de zege voor het grijpen. We hadden moeten winnen vandaag, in eigen land. Dit was zo belangrijk. Ook de halve finale hadden we moeten winnen. Dit is heel spijtig." Bryan De Valck weet wat er misliep: "Onze "defense" was goed, maar onze "offense" jammer genoeg vandaag niet.

In hun laatste match liep het spel niet naar wens, liet de sterspeler van de Lions verstaan: "We spreken bepaalde details af. We zeggen: "We gaan nu voor dat", maar het komt er niet uit."

Thibaut Vervoort zonk uitgeteld en zwaar teleurgesteld neer na het beslissende punt in de kleine finale. "We hebben het opnieuw niet kunnen afmaken. We hadden 2 kansen en waren er heel dicht bij."

Nick Celis: "Dit was een unieke kans"

Nick Celis, de trekker van het 3x3-project, zit met gemengde gevoelens. "Ik kan het moeilijk beschrijven: dit was een unieke kans. Het is een enorme ontgoocheling en gaat me mijn volledige leven achtervolgen."



"We waren te zenuwachtig en zochten te veel naar het shot in de verlengingen, die op leven en dood werden uitgevochten. Dan is het extra pijnlijk om er via een "backdoor" uit te gaan."



Hij beseft wel dat 3x3 nog meer op de kaart is gezet in België. "Dat is leuk voor de mensen en voor ons. In Tokio waren we ver weg van iedereen. Nu kunnen we dat samen beleven. Dat geeft toch nog niets extra's."





"Ik denk dat de mensen wel genoten hebben, maar ik had graag een medaille mee naar huis genomen."



"Deze week was wel een onwaarschijnlijke gebeurtenis. Als zelfs Jean-Marc Mwema naar ons komt kijken, dan weet je dat je goed bezig bent. Voor ons individueel is het sportief niet afgerond, maar het doel van dit WK in eigen land is wel geslaagd: 3x3 heeft geleefd in België."