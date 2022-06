Thibaut Vervoort is "Must see TV" op WK 3x3: "Hij was eigenlijk the next big thing bij de Giants"

Wie Thibaut Vervoort ziet spelen in het 3x3-circuit kan maar moeilijk begrijpen dat "Must see TV" nooit kon doorbreken in de zaal. "Hij heeft eigenlijk alles: een sterke drive, dunks, een afstandsshot en ook mentaal is hij ijzersterk. Hij is niet uit evenwicht te brengen", zegt Kris Meertens.

Met al die kwaliteiten zou je denken dat een speler als Vervoort ook zijn plaats heeft bij een team in de BNXT League? "Ik ken hem al van toen hij nog bij de jeugd van de Antwerp Giants speelde. Eigenlijk was hij toen "the next big thing". Verschillende Belgische topcoaches zeiden me destijds dat Vervoort het heel ver zou schoppen."

"Maar dan bleef hij eerst wat hangen in 2e nationale en toen hij in 1e klasse een kans kreeg bij Leuven eigenlijk ook. Toen dacht ik dat het er misschien niet zou uitkomen."