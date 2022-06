Herbeleef dag 6 op het WK 3x3: Frankrijk wint bij de vrouwen, Servië pakt goud bij de mannen, de Lions missen een medaille

22 uur 08. Servië is maatje te groot voor Litouwen en is wereldkampioen.

22 uur 07. Dejan Majstorovic MVP bij de mannen. De grootste naam in het Servische 3x3 basketbal die schitterde op dit tornooi wint oververdiend de trofee van meest waardevolle speler. Thibaut Vervoort mag als tweede mee op het podium, een troostprijs. .

22:02

22 uur 02. Laetitia Guapo MVP bij de vrouwen. De Française die een groot aandeel had in de wereldtitel voor haar ploeg is verdiend de meest waardevolle speelster van het tornooi. .