Heruitgave van de Spelen: Belgian Lions vallen ook op het WK 3x3 net van het podium

Flashback! Op de Olympische Spelen van Tokio vielen de Belgen al nipt naast het podium, en ook vandaag op het WK 3x3 grepen de Belgian Lions naast het brons. In de kleine finale sleepten Vervoort en co nog verlengingen in de wacht, maar in die ware uitputtingsslag konden de Lions het hoofd net niet koel genoeg houden.