Anticlimax op de Groenplaats! De Belgian Lions zijn er vandaag niet in geslaagd om door te stoten naar de finale op het WK 3x3 basketbal in Antwerpen. Met Servië - het nummer 1 van de wereld - kreeg het een loodzware opdracht voorgeschoteld. Antwerpen daverde, maar revanche konden Vervoort en co vandaag niet nemen (17-12).