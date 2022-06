Bryan De Valck, Belgian Lion met ADHD: "Basketbal is mijn uitlaatklep"

Wie Bryan De Valck aan het werk ziet bij de 3x3 Belgian Lions, ontsnapt er niet aan: de motor van De Valck lijkt nooit stil te vallen.

"Waar haal je die energie vandaan?", vroeg Linde Merckpoel zich af. "Van het publiek, maar ook doordat ik ADHD heb", bekende de Belgian Lion.

"Ik vind het niet erg om dat te zeggen. Veel mensen weten niet wat het is of hebben er een mening over, maar basketbal is mijn uitlaatklep geworden om mijn energie kwijt te spelen."

"Ik merk dat ook als ik tijdens de week geen trainingen gehad heb. Dan lig ik vaak tot 2 u of 3 u 's nachts wakker."

De Valck is erg openhartig over de stoornis. "ADHD heeft een foute stempel gekregen. Hyperkineetje en dat soort zaken, dat heb ik heel mijn schoolcarrière gehoord. Maar dit is wie ik ben."

Door het zware gebruik van rilatine heeft De Valck naar eigen zeggen wel last van tics nerveux, maar die bijwerkingen probeert hij af te remmen.

"Dat doe ik door de medicatie af te bouwen of niet meer te nemen. Ik wil er niet afhankelijk van zijn."