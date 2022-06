WK 3x3 in Antwerpen: maak kennis met de Belgian Cats en de Belgian Lions

De vrouwen: Belgian Cats

Ine Joris

Met haar 20 lentes de jongste Cat van het team. De 1,85m grote Ine Joris geldt al enkele jaren als een van de grootste opkomende talenten in het Belgische basketbal en behoort intussen ook tot de kern van de 5x5 Belgian Cats. Begin deze maand deed ze het met dat team nog uitstekend in oefenmatchen tegen Spanje en Italië.



Het WK in Antwerpen wordt voor Joris haar debuut op het allerhoogste 3x3-niveau. Haar gebrek aan ervaring kan ze compenseren met haar gestalte. Met haar 1,85 meter moet ze haar tegenstanders pijn kunnen doen.



Veelzijdigheid is haar troef en ze beschikt ook over een goed shot. De voorbije seizoenen was ze actief bij Boom, volgend jaar trekt ze naar het ambitieuze Kortrijk van voormalig bondscoach Philip Mestdagh.

Becky Massey

Becky Massey (22) kan ondanks haar prille leeftijd al mooie adelbrieven voorleggen. Ze maakt al een poos deel uit van de kern van de 5x5 Belgian Cats en was er vorig jaar bij op het EK, toen België brons pakte.

Onder meer samen met haar tweelingzus Billie won Becky Massey dit seizoen de beker en de Belgische titel met Kangoeroes Mechelen. Het leverde de zussen een mooie transfer op naar de Spaanse subtopper Estudiantes Madrid.



De 1,87m grote forward kan haar mannetje staan onder de ring, maar is de jongste jaren ook uitgegroeid tot een betrouwbare perimeterspeelster. 3x3 is overigens niet nieuw voor Massey, want ze was er vorig jaar ook bij op het EK 3x3, toen België sneuvelde in de poulefase.



Laure Resimont

De 24-jarige forward pakte dit seizoen net als Becky Massey de dubbel met Kangoeroes Mechelen. Met een gemiddelde van bijna 19 punten per wedstrijd was ze een van de beste schutters in de Belgische competitie.



De 1,85m grote Resimont beschikt over een breed arsenaal aan offensieve wapens, ze kan op alle mogelijk manieren scoren. Als ze haar dagje heeft, is ze in aanval heel moeilijk af te stoppen.



In het 5x5 basketbal heeft Resimont zich onder de nieuwe bondscoach in het team geknokt en zal ze de komende jaren een van de sleutelpionnen zijn bij de Belgian Cats. Resimont heeft ook al wat 3x3-ervaring. Zij maakte vorig jaar deel uit van de 3x3 Belgian Cats op het EK.

Julie Vanloo

Met haar 29 lentes en haar jarenlange staat van dienst bij de 5x5 Belgian Cats is Julie Vanloo met voorsprong de meest ervaren speelster van het team. Vanloo was erbij op alle grote momenten met de Cats en heeft dus al twee bronzen EK-medailles op haar palmares.



Vanloo maakt al bijna 10 jaar het mooie weer in het buitenland en verdedigde dit seizoen nog de kleuren van Krasnojarsk in Rusland en Moncalieri in Italië. 3x3 is relatief nieuw voor Vanloo, maar de spelverdeelster heeft ervaring genoeg om op te teren. Haar afstandsshot moet een belangrijk wapen worden voor de Belgian Cats in Antwerpen.

De mannen: Belgian Lions

Nick Celis

Nick Celis is een rasechte Antwerpenaar en speelt dus een thuismatch op de Groenplaats. De 33-jarige notaris van beroep - bijgenaamd Clark Kent in het 3x3-wereldje - is de kapitein en de bezieler van zowel Team Antwerp al de 3x3 Belgian Lions.



Celis speelde dit seizoen nog 5x5 bij tweedeklasser Oxaco Boechout, maar zijn focus ligt al enkele jaren op het 3x3 basketbal. Hij was er vorig jaar ook bij toen België knap 4e werd op de Olympische Spelen. De forward is de nummer 8 van de wereld in het 3x3 en is op het basketbalveld een manusje-van-alles. Ondanks zijn 1,96m, waarmee hij zeker niet bij de grootste spelers in het circuit hoort, ligt zijn grote kracht onder de ring, maar hij kan ook een tweepunter knallen als het nodig is.

Maxime Depuydt

De verrassing in het Belgische team. Maxime Depuydt is al jarenlang een vaste waarde in de Belgische 1e klasse en verdedigde onder meer de kleuren van Brussel en Limburg United. Sinds dit seizoen is hij aan de slag bij Luik.



De 1,91m grote guard kreeg in de selectie de voorkeur op vaste waarde Raf Bogaerts, die zo naast een WK in eigen stad grijpt. Depuydt is relatief onervaren in het 3x3-circuit. In de aanloop naar het WK speelde hij met Team Antwerp een voorbereidingstoernooi in Oostenrijk.



De Belgen hopen dat Depuydt voor extra vuurkracht van achter de tweepuntlijn kan zorgen en op die manier de druk op de schouders van topschutter Thibaut Vervoort wat kan verlichten.

Bryan De Valck

De 26-jarige forward is in de zaal een ploegmaat van Nick Celis bij Oxaco Boechout, maar duikt de laatste tijd ook steeds vaker op bij Team Antwerp. Vorig jaar hielp hij de ploeg aan toernooiwinst in Riga met een bom in de slotseconde. Ook bij de Belgian Lions vervangt hij vaste waarde Thierry Marien, die al een tijdje in de lappenmand ligt. De 1,96m grote De Valck is er niet vies van om het vuile werk op te knappen op het veld. Vooral defensief is hij enorm sterk, maar in Riga bewees hij al ook aanvallend belangrijk te kunnen zijn.

Thibaut Vervoort