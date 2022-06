"Ik heb er niet goed van geslapen: dit is geen keuze tégen Bogaerts, maar wel vóór Depuydt"

“We hadden dus iemand nodig wiens specialiteit het is om die tweepunters te maken. Het is zoals je in het voetbal ook een spits nodig hebt. En zo zijn we bij Depuydt uitgekomen.”

“Na het uitvallen van Thierry Mariën door een blessure hebben we voor Brian De Valck als vervanger gekozen. Die heeft toch een beetje een ander profiel en is eigenlijk geen goede shotter. Ik ben zelf ook al geen goede shotter, dus dan lag er binnen de ploeg te veel druk bij Thibaut Vervoort.”

Het leek bijna een zekerheid dat Raf Bogaerts er in "zijn" Antwerpen zou bij zijn op het WK 3x3-basketbal. Maar uiteindelijk neemt Maxime Depuydt zijn plaatsje in.

We zullen pas na het WK weten of dit de juiste keuze was, maar ik denk dat we met deze ploeg meer kans maken op een goed resultaat.

"Dit is geen afscheid van Bogaerts"

De 3x3 Lions hebben geen coach en dus hebben ze deze beslissing zelf genomen. “Ik heb dat niet alleen gedaan”, benadrukt Celis. “Het was in overleg met het team."

"Het was een heel moeilijke beslissing want Raf is een hele goeie vriend en ploegmaat. Ik heb er niet goed van geslapen.”

Bogaerts heeft het nieuws zelf dinsdag pas te horen gekregen. “Hij was uiteraard heel teleurgesteld. Maar dit is geen afscheid van Bogaerts. We hebben een kern van zes spelers en ik hoop dat hij hier sterker van terugkomt.”

"Of dit de juiste keuze was? Dat weet je nooit 100% zeker. Dat zullen we na het toernooi zien. Maar we denken dat we met deze ploeg het meeste kans maken op een goed resultaat op het WK."