WK 3x3: "Hopelijk ontploft het straks op de Groenplaats en staat iedereen achter ons"

Dat de Belgische mannen op de 3x3 World Tour aantreden als Team Antwerp doet al vermoeden waar de roots liggen. Dinsdag mochten de 3x3 Belgian Lions het thuispubliek al een voorsmaakje geven op een prachtige locatie: de inkomhal van het Centraal Station in Antwerpen. "Om in onze eigen stad te mogen basketballen in het station, dat is toch een heel uniek gevoel", lacht Raf Bogaerts. "Ik denk dat het WK nog 10 keer zo imposant zal zijn. Dit was alvast een leuk voorsmaakje." Het viel meteen op dinsdag: het volk bleef plakken. "Dat is ook deels de bedoeling natuurlijk: onze sport promoten in onze eigen stad. We zullen de jongeren aansporen om ook interesse te kweken in 3x3."

Een WK in eigen stad, hoe bijzonder is dat? "De kriebels zijn er al", reageert Thibaut Vervoort. "Het gevoel is vergelijkbaar met de Olympische Spelen."



"Ik hoop dat we vandaag de mensen wat warm hebben kunnen krijgen om naar het WK te komen. Hopelijk ontploft het straks helemaal op de Groenplaats en de Grote Markt, met al die luide fans die als één blok achter ons staan."



"Wij zijn er in elk geval klaar voor. We moeten ons in eerste instantie focussen op onze poule, zodat we als 1e of als 2e kunnen doorstoten. We dromen van het podium. Daar moeten we in eigen land voor gaan."