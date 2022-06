Basketbal in het Centraal Station: Antwerpen is helemaal klaar voor WK 3x3

In een prachtige setting, het Centraal Station in Antwerpen, zijn dinsdag de preselecties bekendgemaakt voor het WK 3x3, dat over twee weken plaatsvindt in ons land. In aanwezigheid van onder meer burgemeester Bart De Wever werden de WK-plannen uit de doeken gedaan. "We zijn supercontent dat dit WK naar Antwerpen komt", vertelde Bart De Wever, die ook zelf zijn op het basketbalveld stapte.

Het 3x3-basketbalveld dat speciaal voor de gelegenheid aangelegd was in de centrale hal van het Centraal Station lokte heel wat kijklustigen. Met een demonstratiewedstrijd die opgeluisterd werd door enkele Belgian Lions en Belgian Cats werd duidelijk dat Antwerpen de komende weken 3x3 zal ademen.



"3x3 basketbal is een van die "urban sports" waarvoor je niet zoveel infrastructuur nodig hebt. Het is onze bedoeling om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen. We hopen dat dit WK ook dat effect zal hebben voor het basketbal", sprak Vlaams minister van Sport Ben Weyts.



Antwerpen was normaal gezien 2 jaar geleden al het decor geweest voor het EK 3x3, maar daar stak de coronapandemie toen een stokje voor. Nu strijkt het WK in de stad neer. "Dat is nog beter dan het EK. We zijn er supercontent mee", aldus burgemeester Bart De Wever.



"Urban sports zijn heel interessant. Onze grote ambitie is om in 2024 een urban sports eventjaar te doen. We willen graag de urban sports hoofdstad zijn."

Ben Weyts en Bart De Wever

Belgian Cat Ine Joris: "We gaan voor een medaille"

Op het persmoment in het Centraal Station werden meteen ook de Belgische preselecties bekendgemaakt voor het WK. Bij de mannen zijn dat Thibaut Vervoort, Rafael Bogaerts, Nick Celis, Bryan De Valck, Caspar Augustijnen en Maxime Depuydt. Bij de vrouwen gaat het om Ine Joris, Julie Vanloo, Laure Resimont, Becky Massey en Elise Ramette.



De definitieve ploegen van telkens 4 spelers worden bekendgemaakt op maandag 20 juni, één dag voor de start van het WK. Opvallend: bij de vrouwen gaat het allemaal om speelsters die ook deel uitmaken van de nationale ploeg in het 5x5-basketbal. Bondscoach Philip Wolk brandt dan ook van ambitie.



"We hebben een gunstige poule, waarin we resoluut voor de 1e plaats gaan", zegt Wolk. "We willen doorstoten naar de kwartfinales en dan met de steun van het publiek vol voor de medailles gaan. Dat moet zeker onze ambitie zijn."

We gaan voor een medaille. Als je die ambitie niet hebt, hoef je ook niet mee te doen aan een WK. Ine Joris

Een van de speelsters die mag dromen van het WK in eigen land is Ine Joris, die vorige week met de Belgian Cats nog actief was tegen Italië en Spanje. "Ik heb er niet lang over nagedacht toen ze me vroegen. Ik was supergelukkig. Dit is een kans die ik met beide handen wil grijpen", vertelt de 20-jarige Joris.



"3x3 is veel intensiever dan 5x5, het is een heel ander spel en het vergt ook een andere voorbereiding. Het is een kleinere groep en we zullen nog wat tactische zaken moeten afspreken, maar ik heb er vertrouwen in."



"Ik zie dit zeker niet als een extraatje, ik wil er vol voor gaan. Als we onze poule goed doorkomen, moeten we voor een medaille gaan. Als je die ambitie niet hebt, hoef je ook niet mee te doen aan een WK."

Ine Joris, Laure Resimont en Nick Celis

Waar en wanneer vindt het WK plaats?