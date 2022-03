Antwerpen is in juni het decor voor het WK 3x3 (en Sporza is erbij), Belgen mikken op podium

Het WK wordt dan ook een ideaal moment voor de fans om in eigen land de 3x3-wereldtop aan het werk te zien. Op de Groenplaats in Antwerpen wordt een tijdelijk stadion opgetrokken dat plaats biedt aan 1.800 toeschouwers. De toegang tot het evenement is gratis, maar wie vooraf zeker wil zijn van zijn zitje, zal voor 7 euro een ticket kunnen reserveren, inclusief 2 drankbonnetjes. "Deze eigentijdse en dynamische urban sport zal jongeren, waarvan ook een deel die anders niet zouden sporten, nóg meer prikkelen en inspireren. Ik geloof sterk dat het WK een meerwaarde zal betekenen voor de verdere ontwikkeling van het basketbal in Vlaanderen", zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. In de aanloop naar het WK zullen de komende weken en maanden 3x3-initiaties plaatsvinden in verschillende lagere scholen in Vlaanderen. Er komt ook een scholencompetitie, waarvan de finales van de verschillende categorieën op de Groenplaats gespeeld zullen worden.

Belgen mikken in eigen land op het podium

Een WK in eigen land, daar kijken de Belgen uiteraard nu al reikhalzend naar uit. "Het wordt een unieke ervaring om voor eigen volk te komen spelen", zegt Raf Bogaerts van de 3x3-Lions.



"Het wordt een heel mooie opportuniteit om onze jonge sport in volle groei in de kijker te zetten. Daarvoor is het WK in Antwerpen de beste reclame die we kunnen krijgen. Ik kijk er enorm naar uit. We willen in eigen stad een medaille pakken, ook al zal het deelnemersveld van een hoger niveau zijn dan op de Olympische Spelen."



Bogaerts heeft na de Spelen een profcontract gekregen van Sport Vlaanderen, net als Thibaut Vervoort. "Een grote stap voor ons", vertelt Vervoort. "We kunnen nu overdag trainen en conditioneel een volgende stap zetten die nodig is."



Ook bij de vrouwen is het enthousiasme groot. De 3x3-selectie zal wellicht bestaan uit speelsters van de 5x5 Belgian Cats, bekende namen dus. "Een WK in eigen land, met het publiek als 4e man, dat zorgt voor kriebels", bekent Belgian Cat Ine Joris.



"Onze voorbereiding zal kort zijn, omdat we eerst nog een stage hebben met de 5x5 Cats. Het zal heel intensief zijn, want het is toch een heel ander spel, met ook een andere bal. Het wordt hard trainen, maar we zijn geen onbekenden voor elkaar. Ik denk dat we zeker podiumambities mogen uitspreken."