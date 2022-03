Groningen-fans reizen ruim 800 km voor BNXT-duel: "Oostende heeft ons een lesje geleerd"

"Samenwerking met Nederland biedt meer mogelijkheden"

Ze waren maar met een 20-tal, maar ze kwamen van ver. 421 km om exact te zijn, want zo ver ligt Groningen van Oostende.



"We hebben het in twee delen gedaan. Zaterdag zijn we in ongeveer 3 uur van Groningen naar Rotterdam gereden. En zondag zijn we om 11 uur vertrokken en hebben we opnieuw 3 uur gereden", klinkt het bij een Groninger.

De Nederlandse supporters moesten er dus iets voor overhebben om hun ploeg aan het werk te zien. Maar volgens Jurgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende, is het allemaal de moeite waard.



"Binnen een paar jaar zijn we vragende partij om proberen die markt te verruimen. We zijn een klein basketballand en dus is de samenwerking met Nederland een goede oplossing om toch meer mogelijkheden te bieden in onze regio."