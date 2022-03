Julie Vanloo heeft al een nieuwe club: Belgian Cat gaat in Italië basketballen

Door de Russische inval in Oekraïne beslisten heel wat westerse sporters om het land te verlaten. Ook basketbalster Julie Vanloo hakte eerder deze week die knoop door. Ze liet haar contract bij Krasnojarsk ontbinden en trok terug naar België.

Lang heeft de Belgian Cat niet zonder club gezeten. Vandaag raakte bekend dat de spelverdeelster bij Moncalieri in Italië gaat basketballen, ze ondertekende er een contract tot het einde van het seizoen.

Moncalieri, de nummer 11 in de Serie A, is een club in de buurt van Turijn. Voor Vanloo is het de tweede passage in de Laars. Ze speelde in 2016-2017 al één seizoen voor Ragusa. Nadien trok ze de wereld rond van Turkije, over Frankrijk, Hongarije, Australië, Zweden, Spanje tot in Rusland.