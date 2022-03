Warriors op halve kracht zijn speelbal voor Nikola Jokic in MVP-modus

Nikola Jokic, vorig seizoen verkozen tot MVP in de NBA, demonstreerde tegen Golden State andermaal zijn MVP-vorm. De center van de Denver Nuggets was voor de tweede avond op rij goed voor een triple-double: 32 punten, 15 rebounds en 13 asssists.



Jokic was op die manier de bezieler van de zege van Denver: 131-124. Het duel tussen Denver en Golden State was een inhaalwedstrijd. Oorspronkelijk stond de match gepland op 30 december, maar toen werden de Nuggets geteisterd door een corona-uitbraak.



Golden State liet voor de trip naar Denver heel wat spelers thuis. Onder meer Stephen Curry, Klay Thompson en Andrew Wiggins waren er niet bij. Draymond Green, Andre Iguodala en Gary Payton Jr zijn geblesseerd. Otto Porter ontbrak door ziekte.



De Warriors hebben nu 8 van hun laatste 10 wedstrijden verloren en hopen dat draaischijf Green snel weer fit is na een rugblessure. "We zijn optimistisch. Hij voelt zich al veel beter, maar het is te vroeg om een datum op zijn terugkeer te plakken", aldus coach Steve Kerr.