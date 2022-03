Eindelijk België vs Nederland: alles wat u moet weten over het tweede luik in de BNXT League

In de BNXT League staat vanavond een primeur op het programma, met het eerste Belgisch-Nederlandse duel in de grensoverschrijdende basketbalcompetitie. Mechelen en Leiden bijten de spits af, maar hoe ziet het competitieformat er precies uit? Is er enthousiasme bij de clubs en de fans? En naar welke Nederlanders is het uitkijken? Sporza stak zijn licht op in België en Nederland.

Hoe zien de groepen eruit?

In de eerste maanden van de betFIRST BNXT League werd enkel binnen de landsgrenzen gespeeld, een must van de FIBA om de Europese tickets te verdelen. Voor de zogenoemde cross-border fase zijn de teams nu ingedeeld in twee groepen: Elite Gold en Elite Silver.



In Elite Gold zit de top 5 uit België en de top 5 van Nederland. In de Elite Silver-groep krijgen de overige 5 Belgische clubs het gezelschap van de resterende 6 Nederlandse clubs. Het beginklassement van die twee poules wordt opgemaakt op basis van een ingewikkelde berekening die we u willen besparen.



"We zijn opgewonden dat het eindelijk zover is", zegt Wim Van de Keere, general manager van de BNXT League. "Ik kijk er positief en met hoge verwachtingen naar uit. We zijn nieuwsgierig wat het zal brengen."

Wie speelt tegen wie?

Zowel in Elite Gold als in Elite Silver speelt elke club 10 wedstrijden. In Elite Gold worden enkel Belgisch-Nederlandse duels uitgevochten. Door het oneven aantal clubs in Elite Silver, te wijten aan het laattijdige forfait van Almere vlak voor het seizoen, ligt het daar iets ingewikkelder: de 5 Belgische clubs spelen tegen 4 Nederlandse clubs, uit en thuis. Tegen 2 andere Nederlandse clubs wordt enkel uit of thuis gespeeld.





4 Nederlandse clubs spelen 8 wedstrijden tegen Belgische clubs en 2 tegen een Nederlands team.





2 Nederlandse clubs spelen 9 wedstrijden tegen Belgische clubs en 1 tegen een Nederlands team. "De punten van de nationale competities overzetten bleek niet eenvoudig", zegt Wim Van de Keere. "Normaal hadden we 12 Nederlandse clubs gehad, dan was het simpeler geweest. Dat heeft het nu misschien wel wat complex gemaakt. We nemen dat mee voor de toekomst."

Wat staat er op het spel?

In Elite Gold wordt gestreden om een plaats in de nationale play-offs. De twee hoogst geklasseerde clubs van elk land plaatsen zich rechtstreeks voor de halve finales van de nationale play-offs. De andere 3 clubs plaatsen zich voor de kwartfinales.



In Elite Silver wordt gespeeld om het laatste ticket voor de nationale play-offs. De hoogst gerangschikte club uit elk land plaatst zich voor de kwartfinales van die play-offs.

De andere clubs strijden voor hun plaats in de zogenoemde cross-border play-offs. Enkel voor de laagst gerangschikte club in Elite Silver zit het seizoen erop na de komende fase van de competitie.



"De FIBA eiste een duidelijk afgescheiden nationaal deel voor de verdeling van de Europese tickets", verklaart Wim Van de Keere. "Je voelt wel dat een grensoverschrijdende competitie internationaal speelt. Oostenrijk en Zwitserland denken er ook aan. Misschien zal de FIBA er in de toekomst ook wat meer voor openstaan."

Oostende verloor nog niet dit seizoen in de competitie.

Hoe kijken de Belgische clubs ernaar?

Oostende-voorzitter Johan Verborgh (Elite Gold): "We kijken er absoluut naar uit. We spelen al jaren veel te veel wedstrijden tegen dezelfde ploegen. Het wordt een serieuze verademing om eens tegen de Nederlanders te spelen. Hopelijk zullen de fans ook volgen."



"De formule is misschien wat ingewikkeld, maar weloverwogen. Het zou misschien goed zijn om al eerder tegen de Nederlanders te spelen. Dat zit er nu niet in. Dat kan in de toekomst nog bijgestuurd worden als dat nodig is. Ik verwacht dat de Nederlandse Elite Gold-clubs zich zeker kunnen meten met de Belgische clubs."





"We kijken er absoluut naar uit. We spelen al jaren veel te veel wedstrijden tegen dezelfde ploegen. Het wordt een serieuze verademing om eens tegen de Nederlanders te spelen. Hopelijk zullen de fans ook volgen." "De formule is misschien wat ingewikkeld, maar weloverwogen. Het zou misschien goed zijn om al eerder tegen de Nederlanders te spelen. Dat zit er nu niet in. Dat kan in de toekomst nog bijgestuurd worden als dat nodig is. Ik verwacht dat de Nederlandse Elite Gold-clubs zich zeker kunnen meten met de Belgische clubs." Aalst-manager Bart De Moor (Elite Silver): "We zijn ontgoocheld dat we naast Elite Gold gegrepen hebben, maar proberen toch positief naar Elite Silver te stappen. Het is allemaal nieuw, we weten niet wat het zal worden. We maken er het beste van. Er staat immers toch nog een ticket voor de play-offs op het spel."



"De supporters? Die krijgen nu wel iets nieuws, misschien wekt dat interesse. Toch ben ik er niet gerust op. De verre verplaatsingen naar Nederland worden ook moeilijk voor de fans, zeker op een dinsdag- of vrijdagavond. Zelf moeten we ook nog zien hoe we dat aanpakken. Den Helder en Leeuwarden zijn best ver. Mogelijk moeten we een overnachting voorzien, al zijn dat ook weer extra kosten."

Aalst moet vrede nemen met een plekje in Elite Silver.

Zijn de Nederlanders enthousiast?

Paul Vervaeck, de Belgische coach van de Nederlandse eersteklasser Yoast United (Elite Silver), is als geen ander geplaatst om de Nederlandse clubs in te schatten. "In Nederland heb je de traditionele top 4: Groningen, Den Bosch, Leiden en Zwolle. Zij spelen al jaren voor de titel en de beker", vertelt Vervaeck aan Sporza.



"Daaronder heb je een middenmoot met minder sterke ploegen. Die middenmoot leunt in België wel korter bij de top 4 aan. In Nederland is de kloof tussen de top 4 en de rest groter."



Vervaeck merkt in Nederland veel enthousiasme voor de BNXT League. "Ik voel veel motivatie, zeker bij de Elite Gold-ploegen. Ik denk dat ze er in Nederland iets positiever tegenover staan dan de Belgische clubs die naast de top 5 gevallen zijn. Zij zullen nu misschien iets minder uitdagende tegenstrevers treffen."

Paul Vervaeck

Wie moeten we in de gaten houden uit Nederland?

"Leiden doet het zeer goed en heeft recent nog een extra speler binnengehaald", weet Paul Vervaeck. "Europees staan ze ook in de kwartfinales. Maar als je dat vergelijkt met Oostende, heeft Leiden wel veel minder rotatiemogelijkheden. Zij spelen met 7 à 8 spelers, Oostende speelt met 12 jongens."



"Maar Leiden blijft wel een ploeg waarvoor je moet komen kijken. Met Midtgaard hebben ze een geweldige center en ook Tubutis en Mikalauskas zijn zeer sterke spelers. Ook de Nederlandse international Worthy de Jong is een zeer speciale speler."



"Daarnaast is ook Den Bosch een zeer solide ploeg om rekening mee te houden. Groningen heeft dan weer een geweldig potentieel, al draait het daar nog niet 100 procent. Als die ploeg op de rails komt, is het uitkijken. In Groningen gaan spelen is trouwens geen cadeau, daar zitten altijd meer dan 4.000 enthousiaste fans."

Leiden heeft wel een ploeg waarvoor je moet komen kijken. Worthy de Jong is een zeer speciale speler. Paul Vervaeck

4 - 6 maart Mechelen Leiden vri Bergen Den Bosch zat Leuven Feyenoord zat Aalst Den Haag zat Oostende Groningen zon Antwerp Giants Landstede Hammers zon Brussels Yoast United zon Limburg United Basketbal Academie Limburg zon