Team Antwerp botst op team uit Litouwen in Challenger in Mongolië

Team Antwerp was het eerste reekshoofd in de hoofdstad van Mongolië en maakte die status ook waar in de groepsfase. De Belgen wonnen zaterdag hun twee groepswedstrijden tegen lokale teams.

Maar in de kwartfinales liep het mis. Team Antwerp ging zondag in die kwartfinale met 15-21 onderuit tegen het Litouwse Sakiai. Die ploeg zou later ook de finale winnen van het organiserende Ulaanbaatar.

De kleuren van Team Antwerp werden in Mongolië verdedigd door Rafael Bogaerts, Nick Celis, Thibaut Vervoort en Bryan De Valck. Vorige week werden de Belgen derde in de openingsmanche van de WorldTour in het Japanse Utsunomiya.

Daar moesten ze het zonder reserve stellen omdat Caspar Augustijnen in laatste instantie afhaakte na een positieve coronatest. Er namen veertien ploegen deel.

De twee finalisten versierden een ticket voor de Masters in Praag, de derde manche van de WorldTour (30-31 juli). Volgend weekend (28-29 mei) staat in het Filipijnse Manilla de tweede WorldTour-afspraak op het programma.